Eskişehir\'de Pinokyo Kukla Oyunu Çocukların Yoğun İlgiyle Karşılandı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları ve ESMEK iş birliğiyle Eskişehir'in farklı mahallelerinde sahnelenmeye başlayan "Pinokyo" adlı kukla oyunu, çocukların yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılaştı.

EBB Şehir Tiyatroları, "Karavan Kukla Tiyatrosu" projesi kapsamında sahnelediği "Pinokyo" adlı kukla oyununu, bir ilke imza atarak şehrin merkezinde yaşayan çocuklarla kendi mahallelerinde buluşturmaya başladı. Etkinliğin ilk ayağında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan çocuklarla buluşan oyun, mahalleli minik seyircilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ağustos ayında Yeşiltepe, Şirintepe ve Emek mahallerinde sahnelenecek "Pinokyo", eylül ayında da farklı mahallelerde ve ilçelerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.