Eskişehir'de PKK/KCK Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesi ayağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve bazılarının ifadesinin SEGBİS ile alındığı 18 şüpheliden Ahmet Ü. ile Hamza K. tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR,