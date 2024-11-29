2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesi ayağına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve bazılarının ifadesinin SEGBİS ile alındığı 18 şüpheliden Ahmet Ü. ile Hamza K. tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR,
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de PKK/KCK Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?