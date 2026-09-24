Eskişehir'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de görev yaparken 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi olarak atanan müdürler için yemek düzenlendi. Programda müdürlere teşekkür edildi; programa katılan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da yeni rütbelerin hayırlı olmasını diledi.

Eskişehir'de görev yaptıkları sırada 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına polis başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri onuruna yemek programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katıldığı programda, kentte görev yaptıkları süre boyunca kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten müdürlere teşekkür edildi.

Yılmaz, müdürlerin yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
Yemek TarifiTolga YılmazEskişehirGüvenlikGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:55
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
Bakan Şimşek başkanlığında kritik toplantı! 131 fonun tasfiye ve ödeme süreci masada
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:46:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei