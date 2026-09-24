Eskişehir\'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldı

Eskişehir'de polis başmüfettişlerine yemek verildi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de görev yaparken 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi olarak atanan müdürler için yemek düzenlendi. Programda müdürlere teşekkür edildi; programa katılan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da yeni rütbelerin hayırlı olmasını diledi.
Eskişehir'de görev yaptıkları sırada 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığına polis başmüfettişi olarak atanan emniyet müdürleri onuruna yemek programı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katıldığı programda, kentte görev yaptıkları süre boyunca kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten müdürlere teşekkür edildi.
Yılmaz, müdürlerin yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevlerinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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