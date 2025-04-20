Eskişehir\'de polis ekiplerinin ihtarına uymayan sürücüye yüksek para cezası

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan İ.Ö.'ye 24 bin 854 lira para cezası kesildi. Aracında bulunan ve ruhsatlı olduğu belirtilen uzun namlulu otomatik silah, şarjör, 8 fişek ve bıçak ise incelemeye alındı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde polis ekipleri 26 EY 869 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Bugün Eskişehir- Ankara yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) tarafından tespit edilen araç, polis ekipleri tarafından yeniden takibe alındı. Sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına yine uymadı. Emek Mahallesi'nde çalışma yapan polis ekipleri, aracı Ertaş Caddesi kesişimindeki Şehit Mustafa Kemal Arslan Sokak'ta park halinde buldu. Ekiplerin incelemesinde, aracın ruhsat kaydının üzerine olduğu E.G.'ye (25) ulaşıldı. Bu sırada otomobilin bulunduğu bölgede olan İ.Ö. sürücünün kendisi olduğunu iddia etti. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede ruhsatlı olduğu belirtilen uzun namlulu otomatik silah, şarjör, 8 fişek ve bıçak ele geçirdi. Silah polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Otomobil sürücüsü İ.Ö.'ye 24 bin 854 lira idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.