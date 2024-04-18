Eskişehir\'de Porsuk Çayı çevresinde farelerin çokluğu endişe yaratıyor

Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen farelerin çokluğu dikkati çekti.
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir köprünün ayaklarında görülen fareler, çevredeki esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor.
Porsuk Çayı'nın çevresine bırakılan buğday, ekmek, pirinç gibi ürünlerle beslenen fareler görüntülendi.
Vatandaşlar, fare popülasyonunun daha da artmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Doruk Erolçevik, Alanya'da büyük bir karşılama ile karşılandı. Erolçevik, şampiyon olmanın heyecanını ve hedeflerini paylaştı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından da ziyaret edilen sporcu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından tebrik edildi.
Avcılar'da, kaldırıma park edilen araçlar nedeniyle engelli bir vatandaş tekerlekli sandalyesiyle taşıt yolunu kullanmak zorunda kaldı. Merkez Cami Sokak'ta çok sayıda araç kaldırıma park ederek yaya yolunu kapattı. Bir engelli, tekerlekli sandalyeyle kaldırımı kullanamayınca taşıt yolunda ilerlemek zorunda kaldı. Bir motokurye trafiği durdurarak engelli vatandaşa yardım etti. Bir süre yolda ilerleyen engelli kişiyi arkasındaki araçlar bekledi. Duruma tepki gösteren engelli, 'Kaldırıma park eden sürücüler yüzünden buradan geçemedim. Şehirde yaşamasını bilmiyorlar.' dedi. Olayın ardından Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik polisleri, kaldırımın üzerine araçlarını park eden sürücülere hatalı parktan 690 lira cezai işlem uyguladı.
Mohammed Salem'in çektiği fotoğrafta, Gazze'deki İsrail hava saldırısında ölen beş yaşındaki yeğeninin kefene sarılı cesedine sarılan Inas Abu Maamar yer alıyor. Jüri, fotoğrafın dayanılmaz bir kayba dair tüm hissi yansıttığını belirtti. Ayrıca, diğer dallarda da savaşlar, mülteci krizleri ve iklim değişikliği gibi konulara dair fotoğrafların ödüle layık görüldüğü belirtildi.
AKP ve MHP grupları, CHP Grubu'na taziye ziyaretinde bulunarak, CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki DİSK heyetini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de bulundu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.
Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, 31 Mart seçimlerinde Mahalli İdareler seçimlerinde İl Genel Meclis üyesi seçilen üyeleri tebrik ederek, hizmet etmeyi temenni etti.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığında gerçekleştirilen 'Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, mahalli idareler seçimleri, bayram tedbirleri, trafik denetimleri ve aranan şahıslar üzerine bilgiler paylaşıldı. Vali Taşolar, Çankırı'da suçluların ve sokak kabadayılarının gezmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan önlemlerle ölümlü kazaların yaşanmadığı ifade edildi. Telefon dolandırıcılığı ve aile içi şiddet konularında da farkındalığın arttırılması gerektiği vurgulandı.
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