Eskişehir'de Ramazan Etkinliği

Eskişehir\'de Ramazan Etkinliği
20.02.2026 11:33
Eskişehir'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programı düzenlendi, öğrenciler çeşitli etkinliklere katıldı.

Eskişehir'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda programda İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, stantları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, öğrencilerle de sohbet etti.

Aydın, ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin hem değerler eğitimine katkı sunduğunu hem de öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklediğini ifade etti.

Program, davulcu eşliğinde gerçekleştirilen karşılamayla başladı. Sahneye çıkan Nasreddin Hoca karakteri, hikayesini çocuklarla soru-cevap eşliğinde paylaştı.

Öğrenciler, gruplar halinde atölye çalışmalarına katıldı. Sıfır atık atölyesinde ramazan fenerleri hazırlanırken, boyama alanı, iyilik kumbarası etkinliği ve fotoğraf çekim alanları yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ramazan Etkinliği - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.