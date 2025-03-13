Eskişehir'de Ramazan Etkinlikleri Şehri Renklendiriyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca şehirdeki vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu yıl, Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle Eskişehirliler, huzurlu ve eğlence dolu akşamlar geçiriyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel etkinliklerle Haller'de buluşuyoruz" diyerek vatandaşlara sesleniyor. Ramazanın manevi atmosferini renklendiren etkinlikler, her gün farklı bir keyif sunuyor.

Her hafta düzenlenen konserler ve gösterilerle Haller Gençlik Merkezi'nde sanatın ve eğlencenin tadı çıkarılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri, saat 20.00 ile 23.00 arasında gitar ve yan flüt konserleri izleyicilerle buluşuyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günlerinde ise 20.30 ile 22.30 saatleri arasında kanun ve ney enstrümanlarıyla unutulmaz konserler veriliyor.

Çarşamba ve pazar akşamları ise geleneksel Türk gölge oyunlarının önemli figürlerinden olan Hacivat ve Karagöz, saat 20.30 ile 21.30 arasında sahneleniyor. Vatandaşlar, ramazanın ruhunu gösterilerle doyasıya yaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına özel düzenlediği bu etkinlikler, Eskişehir'de yaşayan herkese kültürel bir zenginlik sunuyor. Hem dinlendirici hem de eğlenceli bir atmosferde, tüm ailelerin birlikte vakit geçirebileceği etkinlikler, şehrin dört bir yanından katılım gösteren vatandaşlarla daha da renkleniyor.

Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen bu etkinlikler, ramazan ayı boyunca devam edecek.