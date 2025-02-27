Eskişehir'de Ramazan İftar Davetleri Başlıyor

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara destek olmak ve Ramazan ruhunu şehre yaymak amacıyla 12 kırsal ilçede iftar davetleri düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşlara destek sağlamak ve Ramazan ruhunu şehre yaymak için kapsamlı bir program hazırladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneği olan iftar davetleri, bu yıl da 12 kırsal ilçede devam edecek.

İftar programı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mart Pazartesi Mahmudiye (Kapalı pazar yeri), 4 Mart Salı Sarıcakaya (Park kahvesi), 5 Mart Çarşamba Beylikova (Kapalı pazar yeri), 6 Mart Perşembe Seyitgazi (Cumhuriyet Meydanı), 7 Mart Cuma Mihalıççık (Cumhuriyet Meydanı), 10 Mart Pazartesi Çifteler (Pazar yeri alanı), 11 Mart Salı Han (Cumhuriyet Meydanı), 12 Mart Çarşamba Alpu (Cumhuriyet Meydanı), 13 Mart Perşembe Mihalgazi (Belediye yemekhanesi), 14 Mart Cuma Günyüzü (Cumhuriyet Meydanı), 15 Mart Cumartesi Kaymaz (Kaymaz Düğün Salonu), 17 Mart Pazartesi Sivrihisar (Hükümet konağı), 18 Mart Salı İnönü (Kapalı Pazar yeri), 19 Mart Çarşamba Kırka (Kapalı Pazar yeri), 20 Mart Perşembe Yunus Emre (Türbe avlusu), 21 Mart Cuma Bozan Mahallesi'nde (Fatih Cami) iftar programı düzenleyecek.