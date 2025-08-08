Eskişehir'de Sağanak Uyarısı - Son Dakika
08.08.2025 19:52
Eskişehir'in güney kesimlerine gök gürültülü sağanak bekleniyor. Dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Eskişehir'in güney kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in güney kesimlerinde Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 19.15 ile 21.00 saatleri arasında kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA

