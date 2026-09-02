Eskişehir'de sağlık arazileri özelleştirmeden çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de sağlık arazileri özelleştirmeden çıkarıldı

Eskişehir\'de sağlık arazileri özelleştirmeden çıkarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, kentte sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, kentte sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldığını bildirdi.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Odunpazarı, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde özelleştirme kapsamına alınan 4 taşınmazın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla programdan çıkarıldığını belirtti.

Eskişehir kamuoyunun yakından takip ettiği ve kent sakinlerinin hassasiyet gösterdiği konunun çözüme kavuşmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Dönmez, "Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Kamuoyundaki soru işaretleri ortadan kalkmıştır"

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da sağlık hizmetlerine tahsisli bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasıyla ilgili süreci, şehrin hassasiyetleri doğrultusunda ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirtti.

Vali Erdinç Yılmaz ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ilettiklerini dile getiren Gürcan, "Yürüttüğümüz görüşmelerin ardından süreç, 20 Ağustos 2026 tarihli ve 11722 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi olarak sonuçlanmıştır. Bu kararla Hava Hastanesi, eski Devlet Hastanesi ile Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerimizdeki sağlık alanları özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır. Böylece kamuoyundaki soru işaretleri de ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'e verdikleri sözün takipçisi olduklarını vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin hassasiyetini ilgili makamlara taşıyarak sonuca ulaştırdık. Bu kararın alınmasında gösterdiği yakın ilgi ve çözüm iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Valimiz Erdinç Yılmaz'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alınan kararın Eskişehir'imize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Eskişehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de sağlık arazileri özelleştirmeden çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:35
Fener’den gidenin içinden Messi çıkıyor Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:12:05. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de sağlık arazileri özelleştirmeden çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement