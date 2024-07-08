Eskişehir'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir şüphelinin temin ettiği sahte alkollü içkileri ikametinde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, toplam 100 litreden oluşan 43 şişe sahte, bandrolsüz ve faturasız rakı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa" muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.