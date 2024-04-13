Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce şehirler arası seyahat eden 33 araç sürücüsüne ve yolculuk yapan vatandaşlara bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan tarihinde 20.00 ile 22.00 saatleri arasında şehirler arası seyahat eden araçlarda bilgilendirme çalışması yaptı.
Yürütülen çalışmada seyahat eden vatandaşlara ve 33 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanımı ile dikkatli araç kullanımı konusunda bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Şehirler Arası Seyahat Edenlere Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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