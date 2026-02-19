Eskişehir\'de Silah Ticareti Operasyonu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silah ticareti operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 11 fişek ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Zanlı hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.