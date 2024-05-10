Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Eskişehir\'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, alacak verecek meselesi yüzünden tartışan M.Ç. ile Ahmet A. arasında çıkan kavgada Ahmet A. sol bacağından yaralandı. Polis ekipleri olay yerine gelerek şüpheli M.Ç'yi yakaladı. Yaralı Ahmet A. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

10.05.2024 17:59
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Hacıalibey Mahallesi Çelikel Sokak'ta karşılaşan, aralarında alacak verecek meselesinde husumet bulunan M.Ç. ile Ahmet A. tartışmaya başladı.

Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ç, tabancayla Ahmet A'yı sol bacağından yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli M.Ç'yi yakaladı.

Yaralı Ahmet A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Kavga, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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