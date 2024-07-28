Eskişehir'de Su Sporları Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Su Sporları Şenliği Büyük İlgi Gördü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Su Sporları Şenliği, 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ve Dragon Bot Yarışları ile birlikte su ve kara aktiviteleriyle sporseverleri buluşturdu. Yarışlara yüzlerce sporcu katıldı ve dereceye giren takımlara kupaları verildi.

28.07.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından ilk kez düzenlenen Su Sporları Şenliği büyük heyecana sahne oldu. Şenlikte, 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ve Dragon Bot Yarışları'nın yanı sıra sporseverler de eğlenceli su ve kara aktiviteleriyle buluştu.

Eskişehir Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ve Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen Dragon Bot Yarışları ile eğlenceli su ve kara aktiviteleri büyük ilgi gördü.

Yarışlara Eskişehir ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı. Şenlik, sabah saatlerinde 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ile başladı. 25 yaş üstü sporcuların katılım sağladığı yarışlarda 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest yarışlarında büyük heyecan yaşandı. Yarışlar sonucunda yarışmacılara katılım belgesi verildi. Senkronize Yüzme Takımı sporcularının yaptığı su balesi gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şenliğin bir diğer noktası Sarısungur Göleti oldu. Dragon Bot Yarışları'nda 15 takım genel klasmanda yarışırken, 7 takım da kadınlar kategorisinde ter döktü. Genel klasmanda İstanbul Karaburun Su ve Doğa Sporları Kulübü birinci olurken, Asmar Holding ikinci, Shipeedy ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Tortuga Korsanları birinci, Kadın Dragon Masterlar ikinci, Amazonlar da üçüncülüğe ulaştı.

Dereceye giren takımlar kupalarını düzenlenen törenle aldı. Takımların kupaları EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Su Sporları Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 16:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Su Sporları Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement