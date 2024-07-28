Eskişehir'de Su Sporları Şenliği Büyük İlgi Gördü

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından ilk kez düzenlenen Su Sporları Şenliği büyük heyecana sahne oldu. Şenlikte, 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ve Dragon Bot Yarışları'nın yanı sıra sporseverler de eğlenceli su ve kara aktiviteleriyle buluştu.

Eskişehir Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ve Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen Dragon Bot Yarışları ile eğlenceli su ve kara aktiviteleri büyük ilgi gördü.

Yarışlara Eskişehir ve Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce sporcu katıldı. Şenlik, sabah saatlerinde 8. Ulusal Masterlar Yüzme Yarışları ile başladı. 25 yaş üstü sporcuların katılım sağladığı yarışlarda 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü, 4x50 metre serbest yarışlarında büyük heyecan yaşandı. Yarışlar sonucunda yarışmacılara katılım belgesi verildi. Senkronize Yüzme Takımı sporcularının yaptığı su balesi gösterisi ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şenliğin bir diğer noktası Sarısungur Göleti oldu. Dragon Bot Yarışları'nda 15 takım genel klasmanda yarışırken, 7 takım da kadınlar kategorisinde ter döktü. Genel klasmanda İstanbul Karaburun Su ve Doğa Sporları Kulübü birinci olurken, Asmar Holding ikinci, Shipeedy ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Tortuga Korsanları birinci, Kadın Dragon Masterlar ikinci, Amazonlar da üçüncülüğe ulaştı.

Dereceye giren takımlar kupalarını düzenlenen törenle aldı. Takımların kupaları EBB Başkan Vekili Hasan Ünal, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy tarafından verildi.