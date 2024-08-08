Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran kişi akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran kişi akıntıya kapılarak boğuldu

Eskişehir\'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran kişi akıntıya kapılarak boğuldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi. İrfan Bağrıaçık'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Yeşiltepe Meydan Camisine getirildi. Cenaze, namazın ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

08.08.2024 14:59
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtarmasının ardından akıntıya kapılarak boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yaşamını yitiren İrfan Bağrıaçık'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Yeşiltepe Meydan Camisine getirildi.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Bağrıaçık'ın eşi, 4 çocuğu, kardeşi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze, namazın ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

İrfan Bağrıaçık (56), Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta dün sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E'yi kurtardıktan sonra akıntıya kapılmıştı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve İz Arama Kurtarma ekipleri 3 saat süren çalışma sonucu boğulan Bağrıaçık'ın cansız bedenini suya girdiği yerden 500 metre ileride bulmuştu. İ.M.E. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtaran kişi akıntıya kapılarak boğuldu - Son Dakika

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