Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu.
Merkez Yeni Mahalle 8. Dere Sokak'ta ikamet eden Meryem Çıracı (57), çocukları tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, Çıracı'nın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.
Meryem Çıracı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Şüpheli Ölüm: 2 Çocuk Annesi Kadın Bulundu - Son Dakika
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