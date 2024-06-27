Eskişehir\'de Tarihi Eser Ticareti Yapan Zanlı Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

Güncel

Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.S'nin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

V.S'nin Tepebaşı ilçesindeki iş yerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 gümüş sikke, 4 tablet Meryem Ana figürü ile kadın heykeli ve haç obje bulundu.

Yasal işlem yapılan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.