Ebb'den 19 Mayıs'ta Anlamlı Rota: Şehir Kare Kare Fotoğraflanacak

13.05.2026 14:24  Güncelleme: 15:32
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve tarihini fotoğraflamak isteyenler için özel bir yürüyüş serisi başlatıyor. İlk etkinlik, 19 Mayıs 2026'da gerçekleşecek ve katılımcılara şehrin ikonik noktalarını keşfetme fırsatı sunacak.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), şehrin kültürünü, mimarisini ve tarihi dokusunu fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek isteyenler için özel bir yürüyüş serisi başlatıyor. "2026 Eskişehir Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Eskişehir Tarihi Yürüyüş Yolları Serisi – 1: En İyi Fotoğraflama Noktaları Rotası", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yaşama geçiyor.

EBB Kent Tarihi Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü, şehir turizmine yeni bir soluk getirecek büyük bir projeye imza atıyor. "Bi' Fikirle Hep Birlikte Eskişehir" projesi kapsamında hayata geçirilen yürüyüş serisinin ilk ayağı olan "En İyi Fotoğraflama Noktaları Rotası", tarih ve sanat meraklılarını bir araya getirecek.

19 MAYIS'TA CUMHURİYET ANITI'NDAN TARİHİN KALBİNE

Yürüyüş, 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.00'da Ulus Anıtı'ndan başlayacak. Katılımcılar, rehberler eşliğinde kentin en ikonik noktalarını adımlayarak fotoğraf çekme şansı yakalayacak. Kültür, sanat, mimari ve endüstri mirası temalarını barındıran 10 kilometrelik rota, saat 14.30'da Odunpazarı Kentsel Sit Alanı'nda son bulacak.

Vatandaşlar yürüyüş boyunca Haller Gençlik Merkezi, Doktorlar Caddesi, Adalar, Göksu Köprüsü, Taşbaşı, Reşadiye Camii, Hamamyolu, Alaaddin Parkı, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Beyler Sokağı, Arasta Çarşısı, Kurşunlu Külliyesi, Atlıhan, OMM (Odunpazarı Modern Müze), Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ve Avlu Sanat Merkezi gibi Eskişehir'in hafızasını oluşturan pek çok özel noktayı vizörlerinden izleme fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediyesi, parkurun uzunluğu ve doğası gereği katılımcıların rahat yürüyüş ayakkabısı giymelerini, yanlarında fotoğraf ekipmanı, powerbank, su ve şapka bulundurmalarını önerdi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik için kontenjan sınırı bulunuyor. Kentin kültürünü yakından tanımak ve bu deneyimin bir parçası olmak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 220 81 85 numaralı hat üzerinden Turizm Danışma Ofisi ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

