Eskişehir'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama

Eskişehir\'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı ve içerideki ürünler zarar gördü. Polis ve doğal gaz şirketi ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamanın neden olduğu hasar, çevredeki otomobillere de zarar verdi. Basın mensuplarıyla yaşanan tartışmaya polis müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tavuk ürünlerinin satıldığı bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Deliklitaş Mahallesi İbrahimkaraoğlanoğlu Caddesi'nde faaliyet gösteren iş yerinde doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları kırıldı, içeride bulunan ürünler zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz şirketinin ekipleri sevk edildi.

Polis, hasar oluşan iş yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. İş yerinin patlamanın şiddeti nedeniyle kırılan camları park halindeki otomobillere geldi.

İş yeri sahibi ile haber için çekim yapmak isteyen basın mensupları arasında yaşanan tartışmaya polis müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:48:43. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de tavuk ürünleri satan iş yerinde patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement