Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Eskişehir\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-40' operasyonları kapsamında Eskişehir'de 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakde ihtiyacı olan yaşlı ve emeklilere yüksek faizle borç vererek 19 kişiyi mağdur etmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 13:08
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Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonları kapsamında Eskişehir'de 2 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakde ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emeklilere yüksek faizle borç verdiği ve icra yoluyla tahsilat yaparak 19 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

Mağdurlardan 3 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılar M.S. ve oğlu A.S. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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