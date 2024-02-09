Eskişehir\'de terör propagandası yapan eski milletvekili adayı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis noktasına düzenlenen terör saldırısının ardından geçen genel seçimlerde Yeşil Sol Partisi milletvekili adayı olan Müslüm Koyuncu'nun sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla 'terör propagandası' yaptığını tespit etti. Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki eve sabah saatlerinde baskın yapan TEM ekipleri, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu, işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Terör propagandası yapmakla suçlanan Müslüm Koyuncu, geçen yıl nisan ayında Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Koyuncu, bir süre önce tahliye edildi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de terör propagandası yapan eski milletvekili adayı gözaltına alındı - Son Dakika
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