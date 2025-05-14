Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında 734 Cezalı Vatandaş - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında 734 Cezalı Vatandaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 'Tertemiz Eskişehir' kampanyası çerçevesinde 734 kişiye toplam 2 milyon 167 bin 502 TL idari ceza uyguladı. Denetimlerde teknolojik imkanlar kullanıldı.

14.05.2025 12:47  Güncelleme: 14:10
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında şehir genelinde başlattığı temizlik denetimlerini sürdürüyor. Teknolojinin de aktif şekilde kullanıldığı uygulamalarda Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, şubat ayından bu yana 734 kişiye toplamda 2 milyon 167 bin 502 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi tarafından şubat ayında başlatılan "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında çevre denetimleri sürüyor. Zabıta ekipleri son olarak temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle yürütülen farkındalık kampanyası kapsamında Kanlıkavak Parkı'nda denetim yaptı. Şubat ayından bu yana sürdürülen denetimlerde, ekipler çevreyi kirleten 734 kişiye toplam 2 milyon 167 bin 502 TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Ekipler yere tüküren, sigara izmariti, çöp, çekirdek kabuğu gibi atıkları çevreye atan vatandaşlara kişi başı 2 bin 953 TL ceza uyguladı.

Denetimlerde teknolojik imkanlar da aktif olarak kullanılıyor. Büyükşehir zabıtası, drone desteğiyle havadan izleme yaparken, ses ve görüntü kaydı alabilen ekipmanlarla tespit sürecini belgeleyerek daha etkin kontrol sağlıyor.

"Hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Zabıta yetkilileri, şehir genelindeki denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, "Bugün Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz denetimlerde çevreyi kirleten vatandaşlara cezai işlem uyguladık. Tüm hemşehrilerimizi ortak yaşam alanlarımızı temiz tutmak adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında 734 Cezalı Vatandaş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 'Tertemiz Eskişehir' Kampanyası Kapsamında 734 Cezalı Vatandaş - Son Dakika
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