Eskişehir'de Tıp Ekspres hattının güzergahı yeniden düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Tıp Ekspres hattının güzergahı yeniden düzenlendi

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Eskişehir\'de Tıp Ekspres hattının güzergahı yeniden düzenlendi
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Aktif Yaşam Parkı bölgesine hizmet veren Tıp Ekspres hattının güzergahında düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Düzenlemeyle yolcu yoğunluğuna daha etkin hizmet sunulması hedeflenirken, bölgeye ulaşmak isteyen vatandaşlar Siyah 17 numaralı hattı kullanabilecek.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinde yolcu konforunu artırmak ve yoğunluğu daha dengeli dağıtmak amacıyla Aktif Yaşam Parkı bölgesine hizmet veren Tıp Ekspres hattının güzergahında düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), kent genelinde ulaşım hizmetlerini vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye ve toplu taşımada konforu artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Aktif Yaşam Parkı bölgesine hizmet veren Tıp Ekspres hattının güzergahı yeniden düzenlendi.

Düzenlemeyle birlikte Tıp Ekspres hattının yeni güzergahında oluşabilecek yolcu yoğunluğuna daha etkin şekilde hizmet sunulması hedefleniyor.

Aktif Yaşam Parkı bölgesine ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar ise Siyah 17 numaralı hat üzerinden ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, 'www.eskisehir.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA
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