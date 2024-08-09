Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde silindir yüklü tırda meydana gelen arıza nedeniyle hafif raylı sistem ulaşımında aksama yaşandı.
Çamlıca Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda seyreden silindir yüklü tır arıza yaptı.
SSK-Batıkent hattını kullanan tramvay, tırın ray üzerinde durması nedeniyle seferlerine ara verdi.
Tırın yoldan kaldırılması için ekiplerce çalışma yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Tır Arızası Nedeniyle Hafif Raylı Sistem Ulaşımında Aksama - Son Dakika
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