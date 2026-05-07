Eskişehir\'de Trafik Haftası Etkinliği

Eskişehir'de 2-8 Mayıs Karayolu Trafik Haftası nedeniyle polis ve jandarma ekiplerince etkinlik düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Jandarma Komutanlığı, AFAD ve itfaiye personelleri stant açtı.

Stantlarda, trafik kazalarında ve tedbirlerinde kullanılan ekipmanın tanıtımı yapıldı. Etkinlik alanında okul çağındaki çok sayıda çocuk da bilgilendirildi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, emniyet ve jandarma personeli katıldı.