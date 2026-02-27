Eskişehir\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Eskişehir'de refüje devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sarıcakaya yolunda, Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.D. (65) idaresindeki 26 EC 969 plakalı otomobil, refüje devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan, otomobil sürücüsü İ.D. ve yolcular M.D. (57), B.D. (17), T.K. (17) ile M.N.B. (17) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
