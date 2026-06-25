Eskişehir\'de Trafik Kazası: 9 Yaralı

ESKİŞEHİR'de, işçi servisi minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Y.'nin kullandığı 26 S 0351 plakalı işçi servisi minibüsü ile Mesibi A. idaresindeki 26 AEB 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan minibüs kaldırıma çıkıp tabela ve ağaca, diğer araç da park halindeki 2 otomobile çarptı. Sürücüler ile minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.