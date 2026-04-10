Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
E.O. (19) idaresindeki 26 AGR 845 plakalı otomobil, Zümrüt Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
