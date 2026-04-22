Eskişehir\'de Trafik Kazası ve Yangın

ESKİŞEHİR'de direksiyonda rahatsızlanan Abdullah E.'nin (69) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, önündeki cip ve yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, alev aldı. Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Abdullah E., hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Bursa kara yolunda Abdullah E., 26 SL 025 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolün kaybolduğu araç, önünde giden Mustafa Ö. yönetimindeki CT 29 BDR yabancı plakalı cipe, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden çevredekilerin yardımıyla yanan araçtan çıkarılan Abdullah E., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.