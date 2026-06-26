Eskişehir'de Tramvaylar Yaz Tarifesine Geçiyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından tramvaylarda yaz tarifesine geçileceğini açıkladı.

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren ESTRAM'da yaz dönemi işletmesi uygulanacak. Okulların tatile girmesiyle birlikte değişen yolcu kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan yeni tarifeyle sefer sıklıkları ve hareket saatleri yeniden düzenlenecek. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güncel yaz dönemi sefer saatleri ve hareket bilgilerine, ESTRAM'ın resmi internet sitesi 'www.estram.com.tr' ile mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabileceklerini belirtti.