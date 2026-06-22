Eskişehir'de Tüfekle Yaralama: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Tüfekle Yaralama: 2 Tutuklama

Eskişehir\'de Tüfekle Yaralama: 2 Tutuklama
22.06.2026 20:00
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Eskişehir'de alacak verecek yüzünden tartışmada S.K.'yı pompalı tüfekle yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de alacak verecek tartışmasında husumetlisi S.K.'yı (29) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde aralarında husumet olan S.K. ile M.E. (23) ve A.C.C. (17) arasında tartışma çıktı. İki taraf arasındaki arbedede A.C.C., elindeki pompalı tüfek ile S.K.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçma S.K.'nin bacağına isabet etti. Olayın şüphelileri A.C.C. ile M.E. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda yakalanan 2 şüpheli, ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.C.C. ve M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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