Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti Başladı

Eskişehir\'de Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin tarımda verimliliklerini artırmak amacıyla ücretsiz 'Mobil Cihaz ile Toprak Analizi' hizmetini hayata geçirdi. Proje, Mahmudiye ilçesinde başladı ve çiftçilere doğru gübre kullanımı konusunda destek sağlıyor.

29.09.2024 12:42  Güncelleme: 12:48
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Çiftçilerin tarımda verimli ekim yapması için ücretsiz "Mobil Cihaz ile Toprak Analizi" hizmeti ilk olarak Mahmudiye ilçesinde başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, seçim vaatlerinden biri olan "Mobil Cihaz ile Toprak Analizi" projesini hayata geçirdi. Üreticinin tarımsal üretimden önce doğru gübre kullanımına teşvik etmek, yanlış gübrelemenin önüne geçmek ve çiftçilerin gübre maliyetini düşürmek için "Mobil Cihaz ile Toprak Analizi" projesi ilk olarak Mahmudiye ilçesinde başladı. Proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yaptı. Çiftçilerin, ürün verimliliğini artırmak ve doğru gübre kullanımına teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projeye üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Başvuru yapan üreticiler için Mobil Toprak Analiz ekipleri, üreticinin tarla, bahçe ve seralarından alınan toprak numunelerinin ücretsiz olarak analinizi gerçekleştirdi. Yapılan analizler ile çiftçilerin tarım alanlarında verimli ekim yapması ve çiftçinin yüksek verimli ürün elde etmesinin hedeflendiği proje kapsamında analiz sonucunda toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanıyor hem de çiftçilerin doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunuluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Ücretsiz Toprak Analizi Hizmeti Başladı - Son Dakika

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