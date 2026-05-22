Eskişehir\'de Üniversite Hazırlık Kampı Tamamlandı

22.05.2026 13:43
Atatürk Lisesi tarafından düzenlenen kamp, 70 öğrenciye üniversite deneyimi sundu.

Eskişehir'de, Atatürk Lisesi tarafından öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen hazırlık kampı tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen 1 haftalık kampta, 12'nci sınıf öğrencileri üniversite ortamını deneyimleme fırsatı bulurken çeşitli derslerde konu tekrarı ve soru çözüm etkinliklerine katıldı.

Kamp kapsamında öğrenciler, üniversite amfilerinde ders işleyerek akademik atmosferi yakından tanıma imkanı elde etti.

Alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen etüt çalışmalarında öğrencilerin eksik konularını tamamlamalarına ve sınav pratiği kazanmalarına yönelik yoğun program uygulandı.

Okul Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine, öğrencilerin gelişimi için böyle bir kamp planladıklarını ve yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Kampa 70 öğrencinin katıldığını ifade eden Kökten, "Öğretmenlerimiz büyük fedakarlık gösterdi. Üniversiteye hazırlanmaları için öğrencilerimize bir kamp planladık. 1 haftadır buradayız. Üniversite yetkililerine bize bu imkanı sundukları için teşekkür ediyoruz. Amfilerde ders işleyerek öğrencilerimizin eksiklerini kapatmaya çalıştık." dedi.

Kökten, uygulamanın Eskişehir'de devlet okulları arasında bir ilk olduğunu düşündüklerini dile getirerek, kampı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tarih öğretmeni İbrahim Çapar da kamp süresince fizik, kimya, biyoloji, tarih, edebiyat, Türkçe ve matematik derslerinde yoğun etüt programları uygulandığını ifade etti.

Öğrencilerin üniversite atmosferini yaşayarak deneyimlediğini anlatan Çapar, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz burada üniversiteye gitmeden üniversite deneyimi yaşadı. Bu çok güzel bir duygu. Çalışmanın gayet verimli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimize her an soru sorabilecekleri bir alan oluşturuldu. Her an sorularını sordular. Konuların genel tekrarını yaptık. Bütün öğretmenlerimiz buradaydı. Öğrencilerimizin zaman zaman görüşlerini aldık, bu konunun nasıl bir fayda sağladığını. Gayet verimli bulduklarını söylediler. Üniversitenin nasıl olduğunu yaşayarak bizzat gördüler ve bu onların heyecanına biraz daha fazla heyecan kattı."

Çapar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Kazanım Kavrama Testleri'nin öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizle çoğunlukla MEBİ sorularını çözdürdük. Hakikaten sorular çok güzel olmuş. Öğrencilerimize çok katkı sağladı." dedi.

Kampa katılan 12'nci sınıf öğrencisi Şevval Ünal ise kampın kendisi için verimli geçtiğine dikkati çekti.

Eşit ağırlık öğrencisi olduğunu bildiren Ünal, "Matematik, Türkçe ve alan derslerimizi gördük. Çok nitelikli öğretmenlerle çalışma fırsatı bulduk. Üniversite ortamını görmek bana özgüven kazandırdı." diye konuştu.

Gelecekte ODTÜ Siyasal Bilimler Bölümü'nde eğitim almak istediğini dile getiren Ünal, Atatürk Lisesinde eğitim görmenin kendisi için ayrıcalık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
