Eskişehir'de Üniversite Öğrencilerine Frig Vadileri Gezisi Düzenlendi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Haftası dolayısıyla üniversite öğrencilerine yönelik Frig vadileri gezisi düzenledi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kent Tarihi Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü 15-22 Nisan Turizm Haftasında gençleri unutmadı. Kentte yaşayan üniversite öğrencileri için Frig Vadileri'ne gezi düzenlendi. Gezi kapsamında öğrenciler, Gerdekkaya Mezar Anıtından yola çıkarak, yaklaşık 4 km Frig Kültür Rotası'nı yürüdü ve Yazılıkaya Mahallesi'ne ulaştı. Öğrenciler, verilen ara sonrasında Midas Anıtı, Frig Vadisi ve Yazılıkaya Platformunu keşfederek, Frig kültürü ve önemli tarihi yapıları hakkında bilgi sahibi oldular.
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