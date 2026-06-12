Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Ömer Tv:

gençler artık başka yollara başvuruyo ve bu tür haberler ne yazık ki giderek çoğalıyo bu işte toplumdaki değişimi görmek lazım yani sadece operasyonlarla çözülecek bir sorun değil bu bizim zamanımızda böyle birşey duyarsak çok şaşırırdık ama şimdi her gün başka bir olay çıkıyo