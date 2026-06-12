Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

12.06.2026 10:05
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Eskişehir'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 16 kişi yakalandı, 21 bin sentetik hap ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarında 16 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi amacıyla 1-10 Haziran arasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonlarda, bazı şüphelilerin yurt dışından temin edilen uyuşturucu maddeleri vücut boşluklarında ve midelerinde taşıyarak Eskişehir'e getirdiği belirlendi.

Bazı şüphelilerin de kenevir yetiştirme düzeneği kurduğu tespit edilen operasyonda 21 bin 44 adet sentetik hap, 1 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 gram kokain, 150 kök haşhaş ve 9 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ilgili kanuna muhalefe suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Raşan Mengüççç Raşan Mengüççç:
    işte bu da bizim değişen kültürün sonucu artık herkes kolay para peşinde ve olay bu kadar basit 0 0 Yanıtla
  • Demir Benzer Demir Benzer:
    21 bin hap nasıl böyle bir yere kaçırılabilir mi hiç kimse görmüyo mü 0 0 Yanıtla
  • Ömer Tv Ömer Tv:
    gençler artık başka yollara başvuruyo ve bu tür haberler ne yazık ki giderek çoğalıyo bu işte toplumdaki değişimi görmek lazım yani sadece operasyonlarla çözülecek bir sorun değil bu bizim zamanımızda böyle birşey duyarsak çok şaşırırdık ama şimdi her gün başka bir olay çıkıyo 0 0 Yanıtla
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