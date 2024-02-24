Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir\'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 154 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve savcılık sorgularının ardından 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.02.2024 17:17
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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerce belirlenen şüphelilere yönelik aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram esrar, 154 adet sentetik hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Çifteler, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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