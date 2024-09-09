Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalarda 4 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

09.09.2024 10:16
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Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında il genelinde yapılan bir haftalık çalışmalarda 4 şüphelinin tutuklandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucunun önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2- 9 Eylül'de faaliyetler icra edildiği belirtildi.

İl genelinde 24 olaya müdahale eden ekipler, 33 şüpheliye işlem yaptı. 4 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda, 29 kişi serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 85,64 sentetik uyuşturucu, 248 sentetik ecza hap, 20 kök kenevir, 510 gram esrar, 571 sentetik uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 56 sarma kağıt, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği ve 2 kuru sıkı fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Eskişehir Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

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