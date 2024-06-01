Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Kaçan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: Kaçan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: Kaçan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşarak operasyon başlattı. İran uyruklu M.S'nin kullandığı araçta yapılan aramada 1 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

01.06.2024 15:17
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Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamacayla durdurulan aracında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Şehir dışından uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Ekipler, bu çerçevede Eskişehir- Bursa kara yolunda "dur" ihtarına uymayan İran uyruklu M.S'nin (33) kullandığı 06 MD 1258 plakalı otomobili takibe aldı.

Kovalamaca sırasında iki polis aracına ve B.G'nin kullandığı 26 AFB 687 plakalı minibüse çarpan otomobili durduran ekipler, M.S'yi gözaltına aldı.

Aracında yapılan aramada 1 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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