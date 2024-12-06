Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şubesi Yunus Timi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Polisin önceden belirlenen adreslere yönelik düzenlediği operasyonda 12 bin 625 adet sentetik uyuşturucu hap, 185,13 gram sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.
Operasyondan yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Uyuşturucu Ticareti: 5 Tutuklama - Son Dakika
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