Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurumlara ve Vatandaşlara Yangın Eğitimleri Veriyor
07.05.2026 13:20  Güncelleme: 13:42
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Konuk Otel'de yangın eğitimi ve tatbikatı düzenleyerek hem kurumları hem de vatandaşları yangın güvenliği konusunda bilinçlendiriyor. Eğitimde yangın anında yapılması gerekenler ve söndürme yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri eğitim ve tatbikatlarla hem kurumları hem de vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kurumlara ve vatandaşlara yangın eğitimleri veriyor. Bu kapsamda son olarak Porsuk Konuk Otel'de kapsamlı bir yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Eğitim programında, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, yangın tüplerinin etkin kullanımı ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikat sırasında görev alan itfaiye eri Veysel Çağlı, katılımcılara yangın anında yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgi verdi. Çağlı, özellikle ilk müdahalenin doğru ve hızlı yapılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, küçük ihmallerin büyük felaketlere yol açabileceğine vurgu yaptı.

Tatbikatta, senaryo gereği çıkan yangına ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi dikkati çekti. Otel personeli, uygulamalı eğitim sayesinde hem teorik bilgilerini pekiştirme hem de acil durumlara karşı bilinç kazanma fırsatı buldu.

EBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu tür eğitim ve tatbikatların belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, amaçlarının toplumda afet bilincini artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı bir şehir oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

