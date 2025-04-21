Eskişehir'de Yapay Zeka ile Diş Sağlığına Yenilik - Son Dakika
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Eskişehir'de Yapay Zeka ile Diş Sağlığına Yenilik

Eskişehir\'de Yapay Zeka ile Diş Sağlığına Yenilik

Fatih Dönmez, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde yapay zeka destekli çalışmaları inceledi.

21.04.2025 16:27
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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne ziyaret etti.

Hastanede düzenlenen toplantıda, Başhekim Dt. Kadir Gördeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince ağız ve diş sağlığı alanına yönelik geliştirilen yapay zeka ile radyolojik teşhis ve tanı sisteminin hastalarda kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında Dönmez'e bilgi verdi.

Toplantıda, Başhekim Yardımcısı Dt. Aslı Akın Canko da hastanede bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, programda yaptığı konuşmada, hastanede yapay zeka aracılığıyla yürütülen çalışmaların üzerinden henüz bir yıl geçmesine rağmen ilk verilerin tatminkar olduğunu söyledi.

Çalışmanın ilk defa Eskişehir'de uygulanmasının önemli olduğunu kaydeden Dönmez, "Eskişehir hep ilklerin şehri olmuştur. Devrim otomobili, lokomotifte en az birkaç tane ürünümüz var. İlk lityum tesisimizi buraya açtık. Havacılıkta benzer uygulamalarımız var. Şimdi ilkler hanesine, diş hekimlerine yardımcı olmak için diş görüntüleme analizlerine ilişkin geliştirilen yapay zeka destekli teknolojiyi burada görmüş olduk." diye konuştu.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak sağlıkta yapay zeka konusunu TBMM'de müzakere ettiklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığımızın bundan 3 yıl kadar önce hazırlamış olduğu 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nde 5 tematik konu var. Bunlardan birisi de sağlıktı. Sağlıkta verilerimizi uzunca bir süredir zaten dijital ortamlara aktarıyoruz. Tetkikler, muayeneler ve tedavi süreçlerine varıncaya kadar. Öyle tahmin ediyorum ki dünyada bu kadar tüm verilerin dijitalleştiği ve her bir vatandaşın e-Devlet üzerinden erişebildiği bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Bu bizim güçlü yanımız. Güçlü yanımızı buradaki verileri bu yeni teknolojilere aktarmak suretiyle yeni bir fırsat alanı olarak görmemiz gerekiyor."

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde son bir yılda yapay zekayla çalışan sisteme 418 bin verinin girilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bu kadar veri, dünyada bir yıl gibi bir süre içinde girilmesi de açıkçası mümkün değil. Yapay zeka sistemlerinin yakıtı, güvenilir veri. 3-5 veriyle ya da 3-5 bin veriyle de olmuyor. 418 bin veride yüzde 98 oranında bir başarının yakalanmış olması da hakikaten son derece önemli diye düşünüyoruz. Sistem oturdukça o başarı oranı artacak. Burası zaten pilot uygulama hastanesi olarak belirlenmişti. Bakanlığımız buradaki uygulamayı muhtemelen Türkiye genelinde de tüm ağız ve diş tedavi merkezlerinde uygulayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez ayrıca sistem sayesinde hastaların daha hızlı tedavisinin mümkün olacağını ve hata payının en aza indirileceğine sözlerine ekledi.

Hastanede görevli hekimlerin yer aldığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yapay Zeka ile Diş Sağlığına Yenilik - Son Dakika

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