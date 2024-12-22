Eskişehir\'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti

Güncel

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahadır Mertcan S'nin kullandığı 16 BIR 579 plakalı otomobil, Eskişehir- Kütahya kara yolu üzerindeki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hizmet binası önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Çetin'e (42) çarptı.

Kazada yaya Süleyman Çetin ile otomobil sürücüsü Bahadır Mertcan S. ve araçta yanında bulunan Tuğba Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Çetin, burada yapılan müdahaleye yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Bahadır Mertcan S. ile Tuğba Ş. ise ambulansla götürüldükleri Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.