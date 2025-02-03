Eskişehir'de Yeni Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi Başladı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi ve sahiplendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için inşaatına başladığı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Sarısungur Mahallesi'nde inşaatı devam eden merkezin yanı sıra 67 dönüm arazi üzerine kurulacak doğal yaşam alanında sokak hayvanları özgürce dolaşabilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin seçim vaatlerinden biri olan sokak hayvanları ile ilgili hayata geçirmeyi planlanan Hayvan Bakımevi için inşaat çalışmalarına Kasım ayında başladı. Seyitgazi yolu üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi karşısında yer alan ve 3 bin metrekaresi kapalı, toplamda 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek merkezde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları kısırlaştırılacak, rehabilite edilecek ve sahiplendirme çalışmaları yürütülecek.

Merkezde, kedi bakım birimi, operasyon birimleri, tek tırnaklı birimi, karantina alanı, uyuz bakım birimi, yasaklı ırk birimi, anneli yavrulu köpek birimi, köpek sahiplendirme birimi, idari birim ve açık yaşam alanı bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca Hayvan Bakımevi'nde sahiplendirme çalışmaları da yapılacak. Bakımları, aşıları ve tedavisi yapılan sokak hayvanları, yeni sahipleri ile sıcak yuvalarına kavuşacak.