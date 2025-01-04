Eskişehir'de Yeni Tramvay Hattı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Yeni Tramvay Hattı Hizmete Girdi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Otogar-OGÜ arasına 36 numaralı yeni tramvay hattının eklendiğini duyurdu. Hat, 6 Ocak'tan itibaren pik saatlerde sefer yapacak.

04.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:29
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile Otogar-OGÜ arasına 36 numaralı yeni hattın eklendiğini ve 6 Ocak itibarıyla pik saatlerde Otogar-Şeker-Opera-Es Es-OGÜ yönünde tramvay seferlerinin yapılacağını duyurdu.

20'nci yılını kutlayan ve her gün on binlerce yolcuya hizmet veren ESTRAM, yeni yıla yeni eklenen hattı ile giriyor. 6 Ocak Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak 36 numaralı yeni hat, sabahları Otogar'dan 07.04-08.16-09.28'de, OGÜ'den ise 07.37-08.49-10.01'de hareket edecek. İş çıkışına yakın olan pik saatlerde ise Otogar'dan 15.50-17.02-18.14'te, OGÜ'den ise 16.23-17.35, 18.47'de hareket edecek.

Şeker Mahallesi ve çevresinden Tıp Fakültesi ve Otogar'a ulaşımı kolaylaştıracak hattan, Şeker Fabrikası ve Kentpark Kent Lokantası'na ulaşmak isteyen vatandaşlar da faydalanabilecek.

ESTRAM yetkilileri ayrıca İsmail Gaspıralı Caddesi ve Opera bölgesindeki hatalı araç parklanmalarının hem tramvay seferlerini hem de trafiği olumsuz etkileyebileceğini belirterek, bölgede oturan vatandaşları parklanma konusunda uyardı.

Kaynak: ANKA

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