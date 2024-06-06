Eskişehir'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere tramvay ve otobüsleri ücretsiz kullanma imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

06.06.2024 17:05  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstererek tramvay ve otobüsleri ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.

Eskişehir'de hafta sonu YKS'ye girecek öğrenciler için toplu ulaşımda yeni bir düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ünlüce, "Sevgili çocuklar, değerli gençler; hafta sonu gireceğiniz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ulaşımla ilgili sorun yaşamamanız için sınav giriş belgenizi göstererek tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, muhteşem bir hafta sonu geçirmenizi diliyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Ulaşım, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement