Eskişehir'de YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin, sınav giriş belgesini göstererek tramvay ve otobüsleri ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.

Eskişehir'de hafta sonu YKS'ye girecek öğrenciler için toplu ulaşımda yeni bir düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ünlüce, "Sevgili çocuklar, değerli gençler; hafta sonu gireceğiniz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ulaşımla ilgili sorun yaşamamanız için sınav giriş belgenizi göstererek tramvay ve otobüslerimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alacağınız, muhteşem bir hafta sonu geçirmenizi diliyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.