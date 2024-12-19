Eskişehir\'de Yoğun Sis

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Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Araç sürücüleri şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerledi. Polis ekipleri, trafik güvenliği için güzergahlarda tedbir aldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.