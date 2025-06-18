Eskişehir'de Yol Çalışmaları Gece Saatlerinde Devam Ediyor

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi trafiği aksatmamak amacıyla geçen yıl "Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide" sloganıyla başlattığı yol çalışmaları, Vali Ali Fuat Güven Bulvarı'nda devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Vali Ali Fuat Güven Bulvarı üzerinde Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışma, trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde yapılarak sürücüler için olası aksaklıkların önüne geçildi. Ekipler, bulvar üzerindeki hasarlı bölgeleri onararak yol kalitesini arttırdı.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl "Şehir Uyurken Büyükşehir Mesaide" sloganıyla başlattığı bu uygulamayı 2025'te de kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Gece yürütülen çalışmalar ile şehirde trafik akışı gündüz rahat ve kesintisiz ilerlerken, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, benzer çalışmaların yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceğini bildirdi.