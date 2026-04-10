Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden 2 Caddede Asfalt Çalışması

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yürütülecek yol çalışmaları nedeniyle sürücülere yönelik duyuru yayımladı. Duyuruda, 2 caddede asfalt çalışması yapılacağı ve belli saatler arasında yolun trafiğe kapatılacağı belirtilerek, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Nevruz Caddesi üzerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda cadde, 13 Nisan Pazartesi günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ayrıca Gazi Yakup Satar Caddesi'nde de yama çalışması yapılacağı bildirildi. 14 Nisan Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında sürecek çalışmalar boyunca trafik akışı tek şerit üzerinden sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, acil durumlarda ulaşımın trafik güvenlik ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanacağını kaydederek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.