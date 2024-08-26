Eskişehir'de Yol Kenarında Kaza: Minibüs Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Yol Kenarında Kaza: Minibüs Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Eskişehir\'de Yol Kenarında Kaza: Minibüs Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de yol kenarındaki yön tabelasına çarpan minibüsün sürücüsü Derya Kayıhan (34) ile eşi Halil Kayıhan (38) hayatını kaybetti. Kaza sonucunda çiftin yaralandığı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

26.08.2024 16:39
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ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki yön tabelasına çarpan minibüsün sürücü Derya Kayıhan (34) ile eşi Halil Kayıhan (38) hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir- Ankara kara yolu Beylikova Kavşağı'nda meydana geldi. Derya Kayıhan'ın kontrolünü kaybettiği minibüs yol kenarındaki yön tabelasına çarptı. Kazada Derya Kayıhan ile eşi Halil Kayıhan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çift, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kütahya'da dondurma dükkanı işleten çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Yol Kenarında Kaza: Minibüs Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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